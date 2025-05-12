Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1170 российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной на 12 мая

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 967 060 (+1170);
  • танков – 10 800 (+8);
  • боевых бронированных машин – 22 473 (+27);
  • артиллерийских систем – 27 718 (+48);
  • РСЗВ – 1381 (+0);
  • средств ПВО – 1162 (+3);
  • самолетов – 372 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 678 (+141);
  • крылатых ракет – 3191 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 118 (171);
  • специальной техники – 3884 (+6);

Потери России в войне на 12 мая
Потери России в войне на 12 мая / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика

К слову, недавно на Новопавловском направлении враг потерял около 50 мотоциклов, в частности до 20 квадроциклов и багги.