8 октября, 07:28
Сколько россиян погибло на войне: Генштаб обновил цифры на 8 октября
Потери России в войне продолжают расти. Украинские защитники заставляют врага платить большую цену за агрессию.
На Луганщине Силы беспилотных систем уничтожили станцию радиопомех Р-330Ж "Житель", которая способна глушить радиосвязь на значительном расстоянии. Эта станция является редкой, с начала вторжения уничтожено только 23 таких систем, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери оккупантов по состоянию на 8 октября 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1118370 (+1010) человек;
- танков – 11240 (+2);
- боевых бронированных машин – 23324 (+5);
- артиллерийских систем – 33519 (+26);
- РСЗО – 1517 (+1);
- средства ПВО – 1225 (+1);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 67965 (+401);
- крылатые ракеты – 3841 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63 650 (+75);
- специальная техника – 3973 (+0)
Потери России на 8 октября 2025 год / Фото Генштаб
Что известно о последних поражениях российской техники и личного состава?
- Силы обороны Украины поразили инфраструктуру российского предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова". Он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Завод расположен в Нижегородской области России.
- Партизаны "Атеш" провели диверсию на железной дороге временно оккупированной части Запорожской области. Из-за повреждения релейного шкафа временно заблокировано движение российских военных грузов.
- 29 сентября украинские воины с помощью FPV-дрона Shrike уничтожили российский многоцелевой вертолет Ми-8 возле села Котляровка в Донецкой области. Им управлял 27-летний сын поковника армии России.