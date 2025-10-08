Втрати Росії у війні продовжують зростати. Українські захисники змушують ворога платити велику ціну за агресію.

На Луганщині Сили безпілотних систем знищили станцію радіоперешкод Р-330Ж "Житель", яка здатна глушити радіозв'язок на значній відстані. Ця станція є рідкісною, з початку вторгнення знищено лише 23 таких систем, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати окупантів станом на 8 жовтня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 1118370 (+1010) осіб;

танків – 11240 (+2);

бойових броньованих машин – 23324 (+5);

артилерійських систем – 33519 (+26);

РСЗВ – 1517 (+1);

засоби ППО – 1225 (+1);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401);

крилаті ракети – 3841 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75);

спеціальна техніка – 3973 (+0)

Втрати загарбників на 8 жовтня 2025 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні ураження російської техніки і особового складу?