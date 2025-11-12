Еще 1000 оккупантов больше никогда не ступит на украинскую землю: потери врага на 12 ноября
- За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1000 российских захватчиков.
- С начала вторжения российская армия потеряла более 1 154 180 личного состава и значительное количество техники, включая 11 342 танка.
Война России против Украины продолжается. Украинские Силы обороны мужественно противодействуют врагу.
За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1000 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Пытаются проникать в город: военные назвали количество россиян в Покровске
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 154 180 (+1000);
- танков – 11 342 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 556 (+3);
- артиллерийских систем – 34 379 (+13);
- РСЗО – 1540 (+1);
- средств ПВО – 1240 (+1);
- самолетов – 428 (0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);
- крылатых ракет – 3926 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);
- специальной техники – 3994 (+1).
Потери России в войне на 12 ноября / Инфографика Генштаба
Что стоит знать о потерях россиян?
Российская армия мечтает захватить все украинские земли. Сейчас основной целью врага является Покровск в Донецкой области. По словам президента Владимира Зеленского, Россия бросила туда около 170 тысяч солдат, однако не имеет успехов в городе и действует ограниченно из-за потерь. Только за октябрь в районе Покровска страна-агрессор потеряла 25 тысяч военных из-за ранений.
Кроме этого, российские войска несут большие потери вблизи Безсаловки Сумской области из-за дезертирства и недостатка подготовки.
Также 5 ноября украинская авиация ликвидировала оккупантов, которые махали своим триколором в Волчанске Харьковской области. Украинские военные отметили, что российское командование бросает своих солдат на бессмысленные задачи, которые стоят им жизни.