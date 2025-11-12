Еще 1000 оккупантов больше никогда не ступит на украинскую землю: потери врага на 12 ноября

Война России против Украины продолжается. Украинские Силы обороны мужественно противодействуют врагу.

За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1000 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла:

личного состава – около 1 154 180 (+1000);

танков – 11 342 (+0);

боевых бронированных машин – 23 556 (+3);

артиллерийских систем – 34 379 (+13);

РСЗО – 1540 (+1);

средств ПВО – 1240 (+1);

самолетов – 428 (0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 804 (+162);

крылатых ракет – 3926 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 123 (+87);

специальной техники – 3994 (+1).



Потери России в войне на 12 ноября / Инфографика Генштаба

