Ще 1000 окупантів більше ніколи не ступить на українську землю: втрати ворога на 12 листопада

Війна Росії проти України триває. Українські Сили оборони мужньо протидіють ворогу.

За минулу добу їм вдалося ліквідувати 1000 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила:

особового складу – близько 1 154 180 (+1000);

танків – 11 342 (+0);

бойових броньованих машин – 23 556 (+3);

артилерійських систем – 34 379 (+13);

РСЗВ – 1540 (+1);

засобів ППО – 1240 (+1);

літаків – 428 (0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162);

крилатих ракет – 3926 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 123 (+87);

спеціальної техніки – 3994 (+1).



Втрати Росії у війні на 12 листопада / Інфографіка Генштабу

Що варто знати про втрати росіян?