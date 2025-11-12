Ще 1000 окупантів більше ніколи не ступить на українську землю: втрати ворога на 12 листопада
- За минулу добу українські Сили оборони ліквідували 1000 російських загарбників.
- Від початку вторгнення російська армія втратила понад 1 154 180 особового складу та значну кількість техніки, включаючи 11 342 танки.
Війна Росії проти України триває. Українські Сили оборони мужньо протидіють ворогу.
За минулу добу їм вдалося ліквідувати 1000 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Намагаються проникати в місто: військові назвали кількість росіян у Покровську
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 154 180 (+1000);
- танків – 11 342 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 556 (+3);
- артилерійських систем – 34 379 (+13);
- РСЗВ – 1540 (+1);
- засобів ППО – 1240 (+1);
- літаків – 428 (0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162);
- крилатих ракет – 3926 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 123 (+87);
- спеціальної техніки – 3994 (+1).
Втрати Росії у війні на 12 листопада / Інфографіка Генштабу
Що варто знати про втрати росіян?
Російська армія мріє захопити всі українські землі. Наразі основною ціллю ворога є Покровськ на Донеччині. За словами президента Володимира Зеленського, Росія кинула туди близько 170 тисяч солдатів, однак не має успіхів у місті та діє обмежено через втрати. Лише за жовтень в районі Покровська країна-агресорка втратила 25 тисяч військових через поранення.
Окрім цього, російські війська зазнають великих втрат поблизу Безсалівки на Сумщині через дезертирство та брак підготовки.
Також 5 листопада українська авіація ліквідувала окупантів, які махали своїм триколором у Вовчанську на Харківщині. Українські військові зазначили, що російське командування кидає своїх солдатів на безглузді завдання, які коштують їм життя.