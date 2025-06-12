Отметим, что они являются крупнейшими со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ разведки Великобритании.

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Какие последствия повлекли потери России в войне с Украиной

В анализе британской разведки отмечается, что из одного миллиона около 250 тысяч российских военных погибли или пропали без вести. Стоит заметить, что Генеральный штаб Украины сообщает о ежедневных потерях россиян в среднем более 1 250 человек.

Разведка Великобритании подчеркивает, что раненые российские солдаты, а особенно те, кто неоднократно получал ранения, создают значительную нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях, что приводит к дефициту персонала и логистических трудностей.

Впрочем, несмотря на это, российское военное руководство, вероятно, продолжает придерживаться стратегии массированных наступлений и пытается использовать численное преимущество для достижения тактических успехов и истощения украинской обороны.

По данным разведки, оно почти наверняка готово и в дальнейшем нести высокие потери, пока это не вызывает критического возмущения среди населения или политической элиты и пока существует возможность заменить потерянных солдат новобранцами.