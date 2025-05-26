Российские солдаты пытаются спрятаться от украинских беспилотников в "плащах невидимках", впрочем, тщетно. Украинские бойцы из 63-й механизированной бригады показали, как эти костюмы не только не маскируют, но и превращают оккупантов в яркие мишени в инфракрасном спектре, сообщает 24 Канал ссылаясь на The Telegraph.

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Как "плащи невидимки" выдают оккупантов

Видео украинских военных снятое в районе Лимана Херсонской области зафиксировало, как российские солдаты пытались продвинуться в темноте, одетые в так называемые "противодронные плащи". Их попытка закончилась провалом – бойцы 63-й механизированной бригады ВСУ мгновенно обнаружили и уничтожили группу с помощью беспилотников.

Эти плащи должны скрывать тепловое излучение тела, усложняя обнаружение дронами ночью. Однако на практике они создают так называемые "холодные пятна".

Что такое "холодные пятна"

Это резко контрастные темные зоны на фоне теплой окружающей среды, которые легко улавливаются тепловизионными камерами.

Забавные оккупанты в районе Лимана... надели противодронные плащи и подумали, что теперь они в безопасности,

– говорят в бригаде о россиянах.

Некоторые российские подразделения используют также термоодеяла. Они эффективнее, однако их применяют с грубыми ошибками – закрывают туловище, но оставляют открытыми голову и конечности, которые сразу выдают их расположение.

"Холодное пятно" на тепловизоре / Скриншот видео "Стальные львы"

Научный сотрудник по вопросам наземных войн Королевского объединенного института оборонных исследований Ник Рейнольдс отметил, что проблемы возникают из-за некомпетентности личного состава РФ, который не понимает, как пользоваться своим снаряжением.

Почему россиян видно даже в темноте

По данным журналистов, так называемые "плащи-невидимки" россиянам поставляют массово, а стоят они около 47 долларов за единицу. Эффективность такого камуфляжа соответствующая, оккупанты просто становятся легкой добычей для современных украинских дронов, оснащенных мощными камерами ночного видения.

Украинские плащи невидимки / Фото Х @FedorovMykhailo

В отличие от них, украинские военные также используют маскировочные костюмы, однако значительно более качественные. Они изготовлены из многослойных материалов из полимеров, микроволокон и тканей с металлическими вкраплениями, они эффективно снижают тепловой след.