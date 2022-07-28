Мастерство воинов ВСУ восхищает весь мир. Нашим героям удалось не просто поломать все прогнозы военных аналитиков, но и нанести "второй армии мира" такие безумные потери, от которых те будут приходить в себя долгие годы.

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Безумные потери россиян превышают вооружение некоторых стран

Вашингтонский институт изучения войны на основе спутниковых фото сообщает, что российские оккупанты в конце июля сняли с хранения на складе 60 старых гаубиц 2С7 (калибр 203 миллиметра). Это треть всего арсенала, который россияне хранят в Омске.

Такой масштабный вывод старой техники спровоцирован усилиями россиян пополнить свои потери, которые они понесли в Украине.

Подтвержденные потери техники включают более 4800 танков, боевых машин и артиллерии. Потери артиллерии – 320 единиц. Российская армия потеряла в Украине больше артиллерии, чем многие западные армии имеют во всех своих арсеналах,

– говорится в сообщении.

Также сообщается, что о расширении сил речь не идет, ведь оккупанты даже не могут набрать достаточное количество пехоты для восстановления боеспособности существующих бригад.

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