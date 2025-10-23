Минус более 900 российских вояк, артсистемы и другая техника: потери врага на 23 октября
- За последние сутки армия противника потеряла 920 солдат.
- Общие потери россиян с начала вторжения включают 11 282 танков, 23 453 боевых бронированных машин и тысячи другой техники.
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 920 солдат.
В частности, враг также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также ВСУ могли впервые поразить российский морской дрон нового типа: в сети показали видео
Какие потери врага на 23 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:
- Личного состава – около 1 134 170 (+920) человек,
- танков – 11 282 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 453 (+6);
- артиллерийских систем – 33 938 (+24);
- РСЗО – 1 525 (+1);
- средств ПВО – 1 230 (+1);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626);
- крылатых ракет – 3 880 (+16);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 228 (+106);
- специальной техники – 3 981 (+0).
Смотрите также Партизаны парализуют вражескую логистику на Юге Украины: "Атеш" провел очередную диверсию
Потери россиян: последние новости
В СБС отмечали, что несмотря на попытки оккупантов нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений, операторы 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили их продвижение. Благодаря высокоточным ударам, противник потерял возможность прорыва и был вынужден отступить. Среди целей, пораженных подразделением К-2 в октябре: 432 единицы живой силы противника, 4 танка, 8 бронемашин, 6 артиллерийских установок.
Недавно Силы обороны также нанесли врагу значительные потери. В частности, на Новоандреевском направлении было уничтожено 6 ББМ и 8 мотоциклов, еще 5 ББМ и 1 танк повреждены.
Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. На этот раз специалисты "отминусовали" 2 легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбивания украинских дальнобойных дронов.
В общем, в течение 21 октября потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 160 беспилотных летательных аппаратов, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.