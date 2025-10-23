Мінус понад 900 російських вояків, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 23 жовтня
- За останню добу армія противника втратила 920 солдатів.
- Загальні втрати росіян з початку вторгнення включають 11 282 танків, 23 453 бойових броньованих машин та тисячі іншої техніки.
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 920 солдатів.
Зокрема, ворог також не зміг дорахувався танків, артилерійських установок та іншої техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ могли вперше уразити російський морський дрон нового типу: в мережі показали відео
Які втрати ворога на 23 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно сягають:
- Особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб,
- танків – 11 282 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 453 (+6);
- артилерійських систем – 33 938 (+24);
- РСЗВ – 1 525 (+1);
- засобів ППО – 1 230 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626);
- крилатих ракет – 3 880 (+16);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 228 (+106);
- спеціальної техніки – 3 981 (+0).
Втрати ворога на 23 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Дивіться також Партизани паралізують ворожу логістику на Півдні України: "Атеш" провів чергову диверсію
Втрати росіян: останні новини
В СБС зазначали, що попри спроби окупантів наростити інтенсивність штурмових дій на одному з ключових напрямків, оператори 20-ї окремої бригади К-2 успішно зупинили їх просування. Завдяки високоточним ударам, противник втратив можливість прориву й був змушений відступити. Серед цілей, уражених підрозділом К-2 у жовтні: 432 одиниці живої сили противника, 4 танки, 8 бронемашин, 6 артилерійських установок.
Нещодавно Сили оборони також завдали ворогу значних втрат. Зокрема, на Новоандріївському напрямку було знищено 6 ББМ та 8 мотоциклів, ще 5 ББМ і 1 танк пошкоджено.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ вкотре успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Цього разу спеціалісти "відмінусували" 2 легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.
Загалом, протягом 21 жовтня втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 160 безпілотних літальних апаратів, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.