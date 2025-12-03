Минус еще более тысячи оккупантов и немало техники: потери врага на 3 декабря
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 200 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники.
- Потери противника включают 11 393 танка, 23 682 боевые бронированные машины и 68 688 единиц автомобильной техники.
Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 200 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 3 декабря?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 176 230 (+1 200) человек,
- танков – 11 393 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 682 (+3);
- артиллерийских систем – 34 780 (+12);
- РСЗО – 1 555 (+3);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 430 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90);
- крылатых ракет – 4 024 (+0);
- кораблей/катеров – ;28 (+0)
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 688 (+47);
- специальной техники – 4 012 (+1).
Потери врага на 3 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В ночь на 1 декабря в Донецкой области дроны ССО поразили место накопления личного состава противника в Покровске, а в населенном пункте Белояровка успешно поразили склад боеприпасов 51-й ЗВА. В Луганской области, в населенном пункте Денежниково поражен склад ГСМ 3-й мсд.
Также известно, что дроны воинов ГУР МО Украины 29 ноября в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на Донбассе.
Недавно Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня. Они попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК врага. Было поражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.