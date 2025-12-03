Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери врага на 3 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В ночь на 1 декабря в Донецкой области дроны ССО поразили место накопления личного состава противника в Покровске, а в населенном пункте Белояровка успешно поразили склад боеприпасов 51-й ЗВА. В Луганской области, в населенном пункте Денежниково поражен склад ГСМ 3-й мсд.

Также известно, что дроны воинов ГУР МО Украины 29 ноября в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на Донбассе.