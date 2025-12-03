Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 3 декабря?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 176 230 (+1 200) человек,
  • танков – 11 393 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 682 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 780 (+12);
  • РСЗО – 1 555 (+3);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 430 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90);
  • крылатых ракет – 4 024 (+0);
  • кораблей/катеров – ;28 (+0)
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 688 (+47);
  • специальной техники – 4 012 (+1).


Потери врага на 3 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • В ночь на 1 декабря в Донецкой области дроны ССО поразили место накопления личного состава противника в Покровске, а в населенном пункте Белояровка успешно поразили склад боеприпасов 51-й ЗВА. В Луганской области, в населенном пункте Денежниково поражен склад ГСМ 3-й мсд.

  • Также известно, что дроны воинов ГУР МО Украины 29 ноября в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на Донбассе.

  • Недавно Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня. Они попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК врага. Было поражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.