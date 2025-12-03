Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 3 грудня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб,
- танків – 11 393 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 682 (+3);
- артилерійських систем – 34 780 (+12);
- РСЗВ – 1 555 (+3);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 430 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90);
- крилатих ракет – 4 024 (+0);
- кораблів/катерів – ;28 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 688 (+47);
- спеціальної техніки – 4 012 (+1).
Втрати ворога на 3 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
У ніч на 1 грудня в Донецькій області дрони ССО уразили місце накопичення особового складу противника в Покровську, а в населеному пункті Білоярівка успішно уразили склад боєприпасів 51-ї ЗВА. В Луганській області, в населеному пункті Денежникове уражений склад ПММ 3-ї мсд.
Також відомо, що дрони воїнів ГУР МО України 29 листопада вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі.
Нещодавно Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за 3 дні. Вони поцілили одразу в 3 дороговартісні ЗРК ворога. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.