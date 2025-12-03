Мінус ще понад тисячу окупантів та чимало техніки: втрати ворога на 3 грудня

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:



Втрати ворога на 3 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ніч на 1 грудня в Донецькій області дрони ССО уразили місце накопичення особового складу противника в Покровську, а в населеному пункті Білоярівка успішно уразили склад боєприпасів 51-ї ЗВА. В Луганській області, в населеному пункті Денежникове уражений склад ПММ 3-ї мсд.

Також відомо, що дрони воїнів ГУР МО України 29 листопада вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі.