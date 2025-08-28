В течение четырех дней спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ поразили 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Какую российскую технику уничтожили бойцы?

По данным СБУ, общая стоимость уничтоженной техники только на внутреннем рынке России достигает более 250 миллионов долларов США, а для экспорта – в 2,5 раза дороже.

В частности, на счету украинских спецназовцев теперь:

четыре ЗРК "ТОР-М2"

три ЗГРК "Панцирь"

два ЗРК "С-300"

один ЗРК "БУК-М3"

радар 50Н6 "С-350"

РЛС "Каста-2Е2"

РЛС "Подлёт"

РЭБ "Житель"

РЛС "Небо-СВУ"

РЛК 55Ж6М "Небо-М"

В СБУ добавили, что поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать украинским дальнобойным беспилотникам.

А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу,

– говорится в сообщении.

