Протягом чотирьох днів спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.

Яку російську техніку знищили бійці?

За даними СБУ, загальна вартість знищеної техніки лише на внутрішньому ринку Росії сягає понад 250 мільйонів доларів США, а для експорту – у 2,5 раза дорожче.

Зокрема, на рахунку українських спецпризначенців тепер:

чотири ЗРК "ТОР-М2"

три ЗГРК "Панцирь"

два ЗРК "С-300"

один ЗРК "БУК-М3"

радар 50Н6 "С-350"

РЛС "Каста-2Е2"

РЛС "Подльот"

РЕБ "Житель"

РЛС "Небо-СВУ"

РЛК 55Ж6М "Небо-М"

В СБУ додали, що ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти українським далекобійним безпілотникам.

А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу,

– йдеться в повідомленні.

