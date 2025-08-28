За 4 дні СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на понад 250 мільйонів доларів
- СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на понад 250 мільйонів доларів, що позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі.
- В СБУ додали, що без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу.
Протягом чотирьох днів спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
Яку російську техніку знищили бійці?
За даними СБУ, загальна вартість знищеної техніки лише на внутрішньому ринку Росії сягає понад 250 мільйонів доларів США, а для експорту – у 2,5 раза дорожче.
Зокрема, на рахунку українських спецпризначенців тепер:
- чотири ЗРК "ТОР-М2"
- три ЗГРК "Панцирь"
- два ЗРК "С-300"
- один ЗРК "БУК-М3"
- радар 50Н6 "С-350"
- РЛС "Каста-2Е2"
- РЛС "Подльот"
- РЕБ "Житель"
- РЛС "Небо-СВУ"
- РЛК 55Ж6М "Небо-М"
В СБУ додали, що ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти українським далекобійним безпілотникам.
А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу,
– йдеться в повідомленні.
Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини
- Бійці ГУР уразили російський малий ракетний корабель "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Атака відбулась в Азовському морі та фактично свідчить про спроможність України долітати туди.
- Нещодавно також бійці "Маґури" знищили ворожий пункт управління БпЛА на Сумщині.
- До того ж Сили оборони атакували тимчасово окупований росіянами Соледар. Під ударом опинився командний пункт росіян: там вдалося ліквідувати щонайменше 6 окупантів.