Россия продолжает нести большие потери в войне с Украиной. Так, только за сутки потери вражеской армии в личном составе составили 1130 оккупантов.

Общие потери России достигли 1 132 200 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Войска Кремля продвинулись сразу возле 3 населенных пунктов: обновление карты DeepState Какие потери россиян по состоянию на 21 октября? С начала полномасштабного вторжения потери России составляют: личного состава – около 1 132 200 (+1130) человек;

танков – 11 278 (+8);

боевых бронированных машин – 23 436 (+37;

артиллерийских систем – 33 902 (+23);

РСЗВ – 1 524 (+0);

средств ПВО – 1 229 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 72 600 (+235);

крылатых ракет – 3 864 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 65 026 (+134);

специальной техники – 3 980 (+0).

Потери врага на 21 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Последние новости о потерях оккупантов Украинские военные уничтожили российский морской безэкипажный катер в территориальных водах Украины. Операция была проведена благодаря слаженным действиям ВМС ВСУ и Главного управления разведки.

Ночью 17 октября российские войска сбили собственный самолет над оккупированным Крымом во время работы противовоздушной обороны. В ВМС отметили, что это был Су-30СМ.