24 Канал Новини України Понад 1100 солдатів та десятки одиниць бронетехніки: втрати ворога станом на 21 жовтня
21 жовтня, 06:56
2

Понад 1100 солдатів та десятки одиниць бронетехніки: втрати ворога станом на 21 жовтня

Сергій Попович
Основні тези
  • За добу Росія втратила 1130 військових та 37 бойових броньованих машин.
  • Загальні втрати Росії з початку вторгнення становлять понад 1 132 200 військових та 11 278 танків.

Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні з Україною. Так, лише за добу втрати ворожої армії у особовому складі склали 1130 окупантів.

Загальні втрати Росії сягнули 1 132 200. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян станом на 21 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

  • особового складу – близько 1 132 200 (+1130) осіб;
  • танків – 11 278 (+8);
  • бойових броньованих машин – 23 436 (+37;
  • артилерійських систем – 33 902 (+23);
  • РСЗВ – 1 524 (+0);
  • засобів ППО – 1 229 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235);
  • крилатих ракет – 3 864 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 026 (+134);
  • спеціальної техніки – 3 980 (+0).


Втрати ворога на 21 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Останні новини про втрати окупантів

  • Українські військові знищили російський морський безекіпажний катер у територіальних водах України. Операція була проведена завдяки злагодженим діям ВМС ЗСУ та Головного управління розвідки.

  • Вночі 17 жовтня російські війська збили власний літак над окупованим Кримом під час роботи протиповітряної оборони. У ВМС зазначили, що це був Су-30СМ.