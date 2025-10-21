Росія продовжує зазнавати великих втрат у війні з Україною. Так, лише за добу втрати ворожої армії у особовому складі склали 1130 окупантів.

Загальні втрати Росії сягнули 1 132 200. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Війська Кремля просунулися відразу біля 3 населених пунктів: оновлення мапи DeepState Які втрати росіян станом на 21 жовтня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять: особового складу – близько 1 132 200 (+1130) осіб;

танків – 11 278 (+8);

бойових броньованих машин – 23 436 (+37;

артилерійських систем – 33 902 (+23);

РСЗВ – 1 524 (+0);

засобів ППО – 1 229 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235);

крилатих ракет – 3 864 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 026 (+134);

спеціальної техніки – 3 980 (+0).

Втрати ворога на 21 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Останні новини про втрати окупантів Українські військові знищили російський морський безекіпажний катер у територіальних водах України. Операція була проведена завдяки злагодженим діям ВМС ЗСУ та Головного управління розвідки.

Вночі 17 жовтня російські війська збили власний літак над окупованим Кримом під час роботи протиповітряної оборони. У ВМС зазначили, що це був Су-30СМ.