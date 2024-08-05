Врагу сейчас очень сложно восстановить этот потенциал. Это 24 Каналу объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"В год Россия может примерно где-то до эскадрильи Су-34 поставлять своей армии. До эскадрильи – это примерно 10 самолетов. За период полномасштабного вторжения в Украину захватчики потеряли десятки Су-34. Им сейчас очень трудно восстановить этот потенциал", – заметил он.

Производство Су-34 будет приторможено

Александр Коваленко подчеркнул, что среднестатистическое производство Су-34 у оккупантов – это один самолет в месяц, а может быть и меньше. То есть за месяц они могут изготовить один самолет, а за одну ночь они потеряли один Су-34, два были повреждены, которые не боеспособны и еще неизвестно, сколько будут ремонтироваться.

Однако когда они будут проходить ремонтные работы, конечно, будут отвлекаться специалисты, которые разбираются в Су-34. Поэтому будет приторможен процесс производства Су-34 с нуля,

– подчеркнул военный обозреватель.

Поэтому планомерное пошаговое уничтожение российских бомбардировщиков Су-34 сможет повлиять на их дальнейшее использование.