По сути, российская служба BBC пролила свет на потери российского войска. Говорят, что больше всего потерь среди мотострелков и Воздушно-десантных войск. Нас же интересует ситуация с летчиками.

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Что известно о потерях врага

Соответствующие цифры журналисты опубликовали, ссылаясь на открытые источники. Расследователи и волонтеры с конца февраля 2022 года насчитали по меньшей мере 36 325 ликвидированных оккупантов, которые стали "двухсотыми" в войне, развязанной Россией против Украины. Заметим, что речь идет о поименном списке, поэтому эти цифры значительно скромнее тех, которые представляет Генштаб.



Потери врага по родам войск / Инфографика BBC

Журналисты также отмечают, что количество ликвидированных оккупантов может быть вдвое больше. К соответствующему мнению их натолкнула ситуация на кладбищах в 70 населенных пунктах страны-агрессора. Самая скромная оценка подталкивает, что уничтоженных может быть 72 650 россиян. Боевики "ДНР" и "ЛНР" не учитывались в это число.

В издании отметили, что в последнее время больше гибнет именно профессиональных военных. Так, с июня по конец октября – с начала контрнаступательной кампании – в России стало на более 370 офицеров меньше, в том числе 2 генералов.

Стоит внимания! Среди так называемых элитных войск наиболее ликвидированых среди Воздушно-десантных войск. После этого идет морская пехота, а на третьей строчке – "Росгвардия".

Собственно, подтвердили журналисты, что Россия потеряла не менее 197 своих летчиков. Заметим, что за более чем полтора года полномасштабного вторжения наши защитники превратили в металлолом более 300 самолетов и более 300 вертолетов.



Потери врага в элитных войсках / Инфографика BBC

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. Вы можете помочь приблизить победу. Для этого призываем вас в дальнейшем поддерживать наших военных. Присоединяйтесь к сборам, распространяйте информацию о них. И помните, что слишком маленьких донатов не бывает.