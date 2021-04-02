В ВСУ снова потери: еще 3 военных умерли от COVID-19
Трое работников Вооруженных сил Украины умерли из-за осложнений после коронавируса. За все время пандемии ВСУ потеряли 65 своих членов.
Источник:Командование Медицинских сил ВСУ
По состоянию на 2 марта 2021 года в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 937 человек. О смерти 3 работников ВСУ командованию сообщили вечером 1 апреля.
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Что известно о работниках, которые умерли
- Мужчина лечился в Киевской городской больнице № 6 с 12 марта, однако реанимационные меры не помогли. Он умер 31 марта.
- Другой работник ВСУ умер 1 апреля. Его госпитализировали в Специализированной медико-санитарной части города Нетешин 19 марта.
- За жизнь третьего боролись с 22 марта в Бобровицкой центральной районной больнице, однако, 1 апреля врачи констатировали смерть.
Коронавирус в ВСУ: что известно
За время пандемии в Вооруженных силах Украины выздоровели 18 789 человек. По состоянию на 2 апреля, на изоляции/самоизоляции находятся 907 работников. За минувшие сутки там зарегистрировали 242 новых случая заболевания, 37 работников – госпитализировали.
Вакцинация в Вооруженных силах
- С начала вакцинации, в ВСУ 25 052 человека получили 1 дозу вакцины.
- Среди них – 2 493 военных медика.
- За 1 апреля против COVID-19 привили 1 979 человек.
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