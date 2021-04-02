Трое работников Вооруженных сил Украины умерли из-за осложнений после коронавируса. За все время пандемии ВСУ потеряли 65 своих членов.

По состоянию на 2 марта 2021 года в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 937 человек. О смерти 3 работников ВСУ командованию сообщили вечером 1 апреля.

К теме В рядах ВСУ от коронавируса умерли еще 2 военных

Что известно о работниках, которые умерли

Мужчина лечился в Киевской городской больнице № 6 с 12 марта, однако реанимационные меры не помогли. Он умер 31 марта .

. Другой работник ВСУ умер 1 апреля . Его госпитализировали в Специализированной медико-санитарной части города Нетешин 19 марта.

. Его госпитализировали в Специализированной медико-санитарной части города Нетешин 19 марта. За жизнь третьего боролись с 22 марта в Бобровицкой центральной районной больнице, однако, 1 апреля врачи констатировали смерть.

Коронавирус в ВСУ: что известно

За время пандемии в Вооруженных силах Украины выздоровели 18 789 человек. По состоянию на 2 апреля, на изоляции/самоизоляции находятся 907 работников. За минувшие сутки там зарегистрировали 242 новых случая заболевания, 37 работников – госпитализировали.

Обратите внимание! 2 апреля в Украине зафиксировали 2 антирекорда: 19 893 новых больных, 433 пациента – умерли.

Вакцинация в Вооруженных силах