Потери на Донбассе: стало известно имя убитого украинского военного

В зоне проведения ООС, в районе населенного пункта Марьинка, 30 апреля погиб военный Королевской бригады Владимир Куцик.

Пресс-служба Королевской бригады сообщила, что 51-летний мужчина родом из села Стоянов, что на Львовщине.

Читайте также: Когда на соседней улице война: откровенные истории жителей прифронтовых городов

Военный во время выполнения боевого задания находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады. Во время смены позиции боевики открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра. Одна из пуль ранила Владимира.

Ему сразу была оказана неотложная медицинская помощь и начата эвакуация в больницу. Но, к сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Боевые побратимы отметили, что Владимир с уважением относился к своим командирам, несмотря на то, что был гораздо старше них.

30 апреля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом дважды враг применил запрещенное Минском оружие.



Оккупированные Россией территории на Донбассе