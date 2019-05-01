12:14
1 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Потери на Донбассе: стало известно имя убитого украинского военного

      212 Читати новину українською
      На Донбассе погиб украинский военный Куцик Владимир
      На Донбассе погиб украинский военный Куцик Владимир / Фото из социальных сетей

      В зоне проведения ООС, в районе населенного пункта Марьинка, 30 апреля погиб военный Королевской бригады Владимир Куцик.

      Пресс-служба Королевской бригады сообщила, что 51-летний мужчина родом из села Стоянов, что на Львовщине.

      Читайте также: Когда на соседней улице война: откровенные истории жителей прифронтовых городов

      Военный во время выполнения боевого задания находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады. Во время смены позиции боевики открыли огонь из новейшей российской снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра. Одна из пуль ранила Владимира.

      Ему сразу была оказана неотложная медицинская помощь и начата эвакуация в больницу. Но, к сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

      Боевые побратимы отметили, что Владимир с уважением относился к своим командирам, несмотря на то, что был гораздо старше них.

      30 апреля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом дважды враг применил запрещенное Минском оружие.

      окуповані території
      Оккупированные Россией территории на Донбассе

      blog_ava
      Как изменится цена на газ для украинцев с 1 мая
      сегодня
      6363
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Львова Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сегодня , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 133
      Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      сегодня , 11:04 Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      Андрій Шляхтін 3008
      Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      сегодня , 10:03 Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      Яніна Ткачук 4071
      "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      сегодня , 08:40 "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      СерпомПо 2043
      Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      сегодня , 07:02 Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      Яніна Ткачук 3124
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Террористы не перестали стрелять, но изменили тактику
       11 октября 2015 , 09:11
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Легенда Динамо: Зинченко не найдет лучшего тренера, чем Гвардиола
       30 июля 2018 , 23:41
      Где в Украине перекрыли движение из-за непогоды: карта
       23 января , 12:22
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук