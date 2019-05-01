Украина понесла непоправимую потерю на Донбассе

За минувшие сутки, 30 апреля, российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов врага один украинский военный погиб, один – получил ранения.

Пророссийские боевики били по позициям ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе Операции Объединенных Сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли неподалеку Павлополя, Талаковки, Песков, Лебединского, Опросного, Широкого, Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Троицкого и Луганского.

На свои действия враг получил адекватный ответ. По данным разведки, двое оккупантов были ликвидированы, еще трое – ранены.

С начала суток боевики обстреляли украинские позиции возле Лебединского и Гранитного.