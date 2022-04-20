Украинским защитникам удалось освободить несколько населенных пунктов. Об этом на брифинге 20 апреля рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Россияне пытаются продвинуться в изюмском направлении

По словам Арестовича, главным направлением сосредоточения сил врага остается изюмское направление – от Изюма до Славянска. Там россияне сосредоточили свои войска и пытаются продвинуться, "но бесполезно, им пока не удается".

В Харьковской области идут бои и Генеральный штаб ВСУ заявляет о нескольких населенных освобожденных пунктах. То есть там мы потихоньку, тактически, но наступаем,

– заявил советник ОП.

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