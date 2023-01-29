Запрет ЕС на импорт переработанных нефтепродуктов из России должен вступить в силу 5 февраля. Пока что Европейская комиссия предложила предельный уровень в 100 долларов.

Достойно внимания Россия установила новый рекорд на рынке нефти в 2023 году из-за санкций, – Bloomberg

Как будет действовать механизм

Страны-члены G-7 предпочитают более высокую цену из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям со снабжением в Европе.

ЕС должен прийти к единогласному решению, чтобы установить потолок цен. Механизм будет действовать, запрещая компаниям ЕС предоставлять страховые или финансовые услуги для перевозки российского топлива, если оно не будет продано за пределом цен.

Какова цель установки потолка цен

Источники Bloomberg утверждают, что переговоры продолжаются, но стороны "с оптимизмом смотрят на достижение соглашения" до вступления в силу запрета ЕС на импорт.

Отмечают, что установка потолка цен преследует цель ограничить доходы России, не нарушая мировые энергетические рынки В последние дни российское дизельное топливо продается по цене от 115 до 120 долларов за баррель.

Напомним, что специалисты рассказали, как Россия может потерять на 40 миллиардов долларов больше в 2023 году. Прежде всего, предлагают снизить предельную цену для российской нефти до 50 долларов за баррель с 5 февраля 2023 года.

Таким образом, удастся добиться сокращения доходов для России и избежать подорожания сырья на рынке, поскольку риск будет незначительным.

Какие изменения произошли на рынке нефти

По состоянию на 25 января ситуация на рынке нефти оставалась стабильной, хотя сейчас растет уровень беспокойства из-за экономической ситуации в США.

В этот день в ходе торгов нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 86,12 доллара за баррель. Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 80,15 доллара за баррель. С начала торгов сырье подорожало на 2 цента.