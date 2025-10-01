Беда была неизбежной: мэрия Одессы о двухмесячной норме осадков за сутки
- В Одессе за сутки выпала двухмесячная норма осадков, что превысило возможности местной системы ливневой канализации.
- Коммунальные службы работали в усиленном режиме, используя генераторы для насосных станций, чтобы восстановить работу канализационной системы.
Во вторник, 30 сентября, в Одессе бушевала невиданная доселе непогода. Сильные ливни превратили улицы города в реки и унесли жизни 9 человек. Во время длительного ливня канализации не могли справиться с таким количеством воды.
В местной мэрии прокомментировали ситуацию с опасной стихией природы в Одессе, передает 24 Канал.
Что сказали власти Одессы относительно потопа в городе?
В течение одних суток в Одессе выпало такое количество осадков, что превысило месячную норму для сентября более чем в 2,2 раза.
Как отметил руководитель Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк, такой объем дождевой воды значительно превысил возможности местной системы ливневой канализации. Это повлекло локальные подтопления в городе.
По словам Гребенюка, коммунальные службы работали в усиленном режиме. Все специальные бригады активно очищали ливневые каналы и обеспечивали отвод воды.
В то же время помповые станции дренажной системы функционировали, используя резервное электропитание от генераторов.
Обратите внимание! Наиболее проблемной оказалась ситуация в районе Пересыпи, где из-за отключения электроэнергии на трансформаторной подстанции ДТЭК остановилась работа канализационно-насосной станции.
Это привело к затоплению улиц Черноморского казачества и Атамана Головатого. На запрос "Инфоксводоканала" к месту происшествия доставили генератор, благодаря чему станция возобновила работу примерно в полдень.
По оценкам специалистов, для полного осушения затопленных участков понадобится около пяти часов.
Специалисты отмечают, что подобные масштабные подтопления во время сильных ливней наблюдаются и в других странах. Так, ни одна городская система водоотвода не способна мгновенно справиться с таким огромным количеством осадков.
Что известно о последствиях сильного ливня в Одессе?
- Ночью спасатели в Одессе и Одесском районе вытаскивали людей из зон подтопления, вызванных сильными дождями.
- Известно о 9 жертвах в результате сильной непогоды. В частности, в переулке Сергея Эйзенштейна погибли пять человек, среди них девочка около 8 лет.
- Из-за затопления зафиксировали повреждения железнодорожной инфраструктуры в регионе. Так, движение организовали с резервными тепловозами и ограничением скорости для безопасности, а некоторые поезда курсируют измененными маршрутами.
- Непогода вызвала разрушения, а также повалила 70 деревьев и крупных веток, коммунальщики распиливают деревья, вывозят их и убирают мусор.
- Местные школьники в среду, 1 октября, учились дистанционно из-за невозможности проведения занятий в некоторых подтопленных школах и укрытиях.