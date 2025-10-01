Лихо було неминучим: мерія Одеси про двомісячну норму опадів за добу
- В Одесі за добу випала двомісячна норма опадів, що перевищило можливості місцевої системи зливової каналізації.
- Комунальні служби працювали в посиленому режимі, використовуючи генератори для насосних станцій, щоб відновити роботу каналізаційної системи.
У вівторок, 30 вересня, в Одесі вирувала небачена досі негода. Сильні зливи перетворили вулиці міста в річки й забрали життя 9 людей. Під час тривалої зливи каналізації не могли справитися з такою кількістю води.
У місцевій мерії прокоментували ситуацію з небезпечною стихію природи в Одесі, передає 24 Канал.
Що сказала влада Одеси стосовно потопу в місті?
Упродовж однієї доби в Одесі випала така кількість опадів, що перевищила місячну норму для вересня більш ніж у 2,2 раза.
Як зазначив керівник Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк, такий обсяг дощової води значно перевищив можливості місцевої системи зливової каналізації. Це спричинило локальні підтоплення в місті.
Офіційний коментар мерії Одеси: дивіться відео
За словами Гребенюка, комунальні служби працювали в посиленому режимі. Усі спеціальні бригади активно очищали зливові канали та забезпечували відведення води.
Водночас помпові станції дренажної системи функціонували, використовуючи резервне електроживлення від генераторів.
Зауважте! Найбільш проблемною виявилася ситуація в районі Пересипу, де через відключення електроенергії на трансформаторній підстанції ДТЕК зупинилася робота каналізаційно-насосної станції.
Це призвело до затоплення вулиць Чорноморського козацтва та Атамана Головатого. На запит "Інфоксводоканалу" до місця події доставили генератор, завдяки чому станція відновила роботу приблизно опівдні.
За оцінками спеціалістів, для повного осушення затоплених ділянок знадобиться близько п'яти годин.
Фахівці зазначають, що подібні масштабні підтоплення під час сильних злив спостерігаються і в інших країнах. Так, жодна міська система водовідведення не здатна миттєво впоратися з такою величезною кількістю опадів.
Що відомо про наслідки сильної зливи в Одесі?
Вночі рятувальники в Одесі та Одеському районі витягували людей із зон підтоплення, спричинених сильними дощами.
Відомо про 9 жертв унаслідок сильної негоди. Зокрема, у провулку Сергія Ейзенштейна загинули п'ятеро людей, серед них дівчинка близько 8 років.
Через затоплення зафіксували пошкодження залізничної інфраструктури в регіоні. Так, рух організували з резервними теплотягами та обмеженням швидкості для безпеки, а деякі поїзди курсують зміненими маршрутами.
Негода спричинила руйнування, а також повалила 70 дерев і великих гілок, комунальники розпилюють дерева, вивозять їх і прибирають сміття.
Місцеві школярі у середу, 1 жовтня, навчалися дистанційно через неможливість проведення занять у деяких підтоплених школах та укриттях.