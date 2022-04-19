Поэтому президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев с неподконтрольных территорий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 19 апреля.

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"Никакой поддержки коллаборантам"

Украинцы во всех регионах нашего государства поддерживают украинское национальное единство. Поэтому даже под оккупацией они не перестают выходить на акции протеста под желто-голубыми флагами.

Оккупантам удалось перетащить на свою сторону разве что некоторых маргиналов.

Ситуация вполне ясна – украинцы во всех регионах нашего государства поддерживают украинское национальное единство. Поддерживают нашу национальную государственность,

– сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил жителей Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других городов за их четкую позицию. "Никакого сотрудничества с оккупантами. Никакой поддержки коллаборантам", — подытожил глава государства.

Вечернее обращение президента за этот день: смотрите видео

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