По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате непогоды деревья повалило в Винницком, Жмеринском, Тульчинском, Хмельницком, Могилев-Подольском и Гайсинском районах.

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Ветер повалил на Винниччине много деревьев

В ночь с 5 на 6 августа сильные дождь и ветер в Винницкой области повалили десятки деревьев на автодороги, что привело к блокированию движения транспорта.

Всего за ночь чрезвычайники убрали 61 дерево, восстановив проезд по дорогам.

Затоплены улицы и подвал

Уже в 00:19 к спасателям поступило сообщение о том, что в Тульчине из-за проливного дождя произошло подтопление подвала одного из жилых домов на улице Халтурина. Там чрезвычайники с помощью мотопомпы откачали 10 кубических метров воды.

Также затопило улицы и в самой Виннице. На обнародованных в сети видео заметно, как машины не едут, а плывут по дорогам.

Последствия непогоды в Винницкой области: Фото ГСЧС

В Винницкой области спасатели ликвидировали последствия непогоды: смотрите видео

Вследствие непогоды затопило улицы Винницы: видео

Важно! На 6 августа синоптики тоже прогнозируют в Винницкой области, как и на большинстве территорий Украины, дождливую погоду. Возможны также сильные порывы ветра. Из-за этого даже объявили І уровень опасности – желтый.