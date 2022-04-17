Тарас Шевченко обратил внимание на то, что российские пропагандисты с восторгом показывают кадры якобы "освобожденного" комбината. Но он риторически спрашивает, от кого и от чего его освободили, передает 24 канал.

На тему Кадыровцы в Мариуполе обстреливают дома в районе, который давно под их оккупацией

Уволили 14 тысяч работников предприятия от возможности работать, иметь достойную зарплату и жизнь в Мариуполе. Если посмотреть на характер действий российской армии в Украине, то очевидно, что они целенаправленно разрушают нашу промышленность и города,

– уверен Шевченко.

По его словам, представление о повреждениях у руководства есть от людей, которые выехали в конце марта. Также данные поступают от тех, кто остался в городе до сих пор.

"Повреждения есть, в частности, в инфраструктуре. Но я вполне уверен: если только у мариупольцев будет возможность добраться до своего любимого города и предприятий, то мы обязательно сможем восстановить и запустить в эксплуатацию наши металлургические комбинаты. Эта задача абсолютно реальная", – говорит глава предприятия.

Что говорит президент о ситуации в Мариуполе: смотрите видео