Из-за публикации проекта постановления по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке и балансирующем рынке и в продолжение публичных обсуждений ФРУ обратилась с письмом в НКРЭКУ, копии - министру энергетики и первому вице-премьер-министру Украины.

Согласно опубликованному на сайте НКРЭКУ проекту, предельные цены на электроэнергию на РДН будут расти:

в часы минимальной нагрузки с 2000 до 2707 гривен за мегаватт в час;

в час максимальной нагрузки с 4000 до 5413 гривен за мегаватт в час.

Такое решение приведет к значительному росту цены на электроэнергию с 2845 до 3851 гривны за мегаватт в час (+35%).

"В таком случае расходы украинских предприятий возрастут более чем на 69 миллиардов гривен. Такое дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики", – констатируется в письме ФРУ, копией которого владеет агентство "Интерфакс-Украина".

В письме отмечается, что следствием роста предельных цен на электроэнергию станет катастрофическое падение производства (в частности, стратегически важных для оборонного сектора), значительное снижение налоговых поступлений (в условиях дефицитного бюджета), падение валютных поступлений (в условиях девальвации национальной валюты), массовые сокращения работников ( с последующими социально-экономическими последствиями).

В то же время, констатируется, что из-за российской агрессии уничтожается инфраструктура, логистические узлы, оборудование и целые производственные комплексы украинских предприятий. В таких сложных условиях стабильность работы промышленности очень важна в контексте текущего обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, помощи населению и последующих планов по восстановлению разрушений, понесенных Украиной, указала ФРУ.

На фоне войны и острого дефицита энергоресурсов любые дополнительные факторы приводят к дальнейшему росту совокупной стоимости электроэнергии, влияющей на конкурентоспособность продукции украинской промышленности как внутри страны, так и за рубежом, говорится в сообщении.

ФРУ предлагает НКРЭКУ ограничить рост предельных цен на электроэнергию на РДН в пределах 2200 гривен за мегаватт в час в часы минимальной нагрузки и 4400 гривны за мегаватт в час в час максимальной.

Федерация работодателей Украины представляет интересы около 8000 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу более 3,5 миллионов человек. Объединяет около 140 отраслевых и территориальных организаций работодателей, представляющих наиболее весомые сектора экономики Украины, среди которых: