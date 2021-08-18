За первые 7 месяцев 2021 года, по данным правительства, госбюджет пополнился более чем на 680 миллиардов гривен, и превысил аналогичный показатель 2020-го года.

В основном, причиной стали таможенные и налоговые поступления. Значительную роль в этом сыграл отечественный экспорт сырьевых товаров, мировые цены, которые сейчас бьют абсолютные рекорды. Речь идет прежде всего о зерновых (пшеницу, рапс, кукурузу), масличных, а также железной руде и другой металлопродукции.

На сегодня цена на эти продукты растет. Если говорить о пшенице, то на сегодня цена составляет почти 750 долларов, рост цен продолжится. Ожидается, что уже в сентябре цена будет достигать 800 долларов, соответственно, есть определенные предпосылки к тому, что цена и дальше будет расти,

– объяснил Юрий Нетесаный, управляющий партнер ИК "Атланта капитал".

Долго ли продержится нынешний ценовой тренд на сырьевых рынках – неизвестно, так как эксперты прогнозов не дают. Они объясняют, что мировая экономика находится в процессе перехода на иной технологический уклад, поэтому украинские экспортеры должны быть готовы к резким изменениям цен в обе стороны.