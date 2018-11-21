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      Повышение эконалога вряд ли улучшит ситуацию с экологией, – эксперт

      13 Читати новину українською
      Эконалог
      Эконалог / ecomon.iisd.com.ua

      Ожидаемое повышение экологического налога в Украине в 25 раз с 1 января 2019 года вряд ли улучшит ситуацию с экологией в стране, поскольку эти средства тратятся неэффективно, преимущественно для латания дыр в госбюджете.

      Такое мнение 112.ua озвучил глава "Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами" Кирилл Косоуров в рамках статьи "Бюджетный оброк: Эконалог повышают в 25 раз, но поможет ли это улучшить экологию?".

      "Я не верю, что от повышения размера экологического налога в Украине возрастет эффективность природоохранных мероприятий. С одной стороны, в Украине установлены низкие ставки налогов за загрязнение окружающей среды, но с другой стороны аккумулируемые от него средства, а в общей массе это огромная сумма, они используются неэффективно и не по назначению. Насколько я понимаю, цель повышения эконалога – увеличение поступлений в бюджет, чтобы затем перебросить средства на другие направления, не связанные с экологией", - заявил 112.ua Кирилл Косоуров.

      По словам эксперта, ситуация когда за деньги из экологического фонда чинят канализацию, никуда не годится.

      "Экологические деньги" в Украине тратятся неэффективно и не используются на природоохранные мероприятия, признавал и министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на пресс-конференции.

      В нынешнем году из центрального бюджета на природоохранные мероприятия было направлено только 300 млн грн (из собранных 4 млрд грн).

      Примечательно, что в прошлом году только предприятия ГМК инвестировали на экологические мероприятия 2,9 млрд грн.

      При этом, предприятия, которые самостоятельно инвестируют средства в природоохранные мероприятия, никак не поощряются, говорит Кирилл Косоуров: "Никакой компенсации для предприятий, которые проводят природоохранные мероприятия за собственные средства, не предусмотрено. По этой причине, многие предприятия не заинтересованы тратить собственные средства на экологию".

      Эксперт подчеркнул, что в европейских странах используется практика кнута и пряника: "Для предприятий установлены определенные ограничения на выбросы: если они превышают их – платят большие деньги, но если их выбросы меньше установленной нормы – могут получать бонусы".

      Напомним, экологический налог с предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, в Украине взимается с 2011 года. Его обязаны уплачивать субъекты хозяйствования, которые выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, сбрасывают сточные воды, размещают отходы (кроме предприятий, размещающих отходы как вторичное сырье), образуют радиоактивные отходы.

      45% собранного налога направляется в местные бюджеты, а 55% идет в государственный бюджет.

      Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предполагающий повышение экологического налога в 25 раз уже с нового года и дальнейшее поэтапное повышение в 75 раз до 2023 года.

      Теги: Налоги Новости Украины Деньги Экология Налоговый кодекс
      Источник: 24 Канал
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