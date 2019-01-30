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      Повышение тарифов на грузовые перевозки негативно повлияет на экономику страны

      Новая тема 15 Читати новину українською

      Очередной рост тарифов на грузовые перевозки негативно повлияет на украинскую экономику.

      В течение года "Укрзализныця" планирует их повысить почти на четверть. Больше всего пострадают отрасли, ориентированные на экспорт – металлургическая и аграрная, утверждают эксперты. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП.

      Это злоупотребление монопольным положением. Фактически, на сегодняшний момент, они монопольно могут повышать цены: по согласованию Кабмина или нет, но по сути они повышают тарифы, тем самым нанося ущерб всем перевозчикам,
      – сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

      По словам экспертов, в очередной раз поднимая тарифы, "Укрзализныця" злоупотребляет своим положением. При этом работа монополиста остается крайне неэффективной. Перевозчики несут значительные потери из-за дефицита вагонов и низкого качества услуг.

      "Если раньше вагон ехал, например, 4 суток, то сейчас он едет 8 суток. Должен быть баланс в том, сколько они инвестируют, а они должны инвестировать все средства, которые они получают от роста тарифов и, конечно, рост тарифов не должен быть очень болезненным для грузчиков. Он не должно превышать определенные предельные показатели", – пояснил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

      Повышение тарифов происходит не впервые. "Укрзализныця" поднимала их и в 2016, и в 2017 годах. Только в прошлом году из-за удорожания грузовых перевозок затраты основных украинских грузоотправителей выросли почти на 20 млрд гривен.

      Теги: Финансы Укрзализниця Металургия ВВП
      Источник: 24 Канал
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