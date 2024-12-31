Видеопоздравление главы государства стартовало традиционно в последние минуты перед Новым годом. 24 Канал собрал основные тезисы из новогоднего обращения Владимира Зеленского.

Читайте также Уже начали праздновать: какие страны первыми и последними встречают Новый год

Главное из новогоднего поздравления президента

Смотреть новогоднее поздравление Владимира Зеленского также можно будет на ютубе 24 Канала, а также в телеграм-канале.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым 2025 годом: смотрите видео

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением, подытожив 2024 год и отметив несокрушимость страны. Он отметил, что Украина стоит крепко, защищает свою независимость и верит в будущую победу над злом, которое принесла Россия.

Я обращаюсь сегодня ко всем, кто ценит Украину, кто бережет свое государство и говорит с любовью о нем "Моя". Я благодарю вас за 2024 год. Нашим людям, проходящим все годы. Наши трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины – гордость. А для меня – гордость быть президентом таких людей. Украинцев и украинок, которые доказывают – никакие крылатые ракеты не одолеют народ, у которого есть крылья,

– говорится в обращении.

Сколько украинцев вернулось из плена в 2024 году

Зеленский вспомнил, что вчера, 30 декабря, из российского плена в Украину вернулись еще 189 украинцев.

Всего в 2024 году домой удалось вернуть 1358 человек, а за все время – 3956 украинцев. Президент подчеркнул, что каждый спасенный человек – это восстановление жизни в Украине.

С полным текстом новогоднего поздравления от Владимира Зеленского можно будет ознакомиться по этой ссылке.

Отдельно Зеленский отметил героические усилия защитников неба, которые сбили за год 1310 ракет и более 7800 дронов-камикадзе.

Зеленский вспомнил удар по "Охматдету"

В своем обращении Зеленский напомнил и о трагических событиях года, которые принесли боль каждому украинцу, в частности, удар по больнице "Охматдет" летом.

Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим. Когда зло несет смерть, наш ответ живая цепь. Так выглядит сила украинцев. И то наше единство было заметно из космоса. Его видел Бог. Видел, какие у нас люди. Какие у нас дети,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что также не сможет забыть невероятно взрослые и сильные глаза мальчика из "Охматдета" и то, сколько в нем жизни и энергии. Зеленский отметил, что только один этот ребенок сильнее Путина. Президент также подчеркнул, что украинские дети сильнее всего зла, которое принесла война.

Украинские мальчики и девочки, которые побеждают эту войну. Получают знания онлайн. И даже в подземных школах выигрывают мировые научные олимпиады. Собирают средства для нашей армии. Придумывают технические решения, помогающие нашей обороне. Вы – фантастическое поколение. Вот за кого мы боремся. Вот кого прежде всего защищают наши герои. Наши воины,

– отметил украинский лидер.

Президент поблагодарил украинских воинов

В новогоднюю ночь президент Владимир Зеленский обратился к украинским военным со словами благодарности и веры в их несокрушимость. Президент отдельно отметил важность защиты Востока, где сейчас идут ожесточенные бои.

Зеленский вспомнил об украинских городах, которые в течение года враг пытался захватить, но благодаря героизму ВСУ этого не произошло.

Ваш дух и смелость – все то, благодаря чему вы в этом году не отдали наши Сумы и Харьков. Наш Херсон и наше Запорожье,

– подчеркнул он.

Возрождение оборонной промышленности Украины

Президент подчеркнул, что 30% всего обеспечения военных в этом году произведено в Украине.

Впервые делаем более миллиона БПЛА за год,

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил ученых, инженеров и работников оборонных предприятий, которые ежедневно укрепляют Украину.

Зеленский также рассказал о встрече с молодым инженером, который пошутил, что "это не просто люди, это ракеты." Президент признал, что государство долгое время игнорировало талантливых украинцев, но теперь гордится ими.

Украинские ракеты и дроны – аргументы для победы

Глава государства с гордостью перечислил успехи украинской оборонной отрасли.

Заставляем врага учить украинский. Паляница, ад, рута. Нептун, Сапсан – это наши ракеты. Гор, вампир, лютый, хевишот, фаерпоинт – это наши дроны. И все это – аргументы для справедливого мира, –заверил он.

Спортсмены как символ несокрушимости

Зеленский отдельно выделил украинских спортсменов, которые стали гордостью страны.

Он вспомнил об Александре Хижняке, Ольге Харлан, Ярославе Магучих и других, кто в этом году прославил Украину.

"Время свалить с нашей земли"

Президент вспомнил символическую историю об украинском дедушке, который оккупантам на вопрос о времени ответил: "Время свалить с нашей земли." Он назвал это примером внутренней воли, которую невозможно оккупировать.

Наши люди говорят оккупантам: вы здесь не родные, вы временные. И весь тот завезенный сорняк не приживется на нашей земле, не победит коренных,

– подчеркнул президент.

Обращение к украинцам на оккупированных территориях

Президент обратился ко всем, кто сейчас находится на временно оккупированных территориях.

Зеленский выразил уверенность, что Украина вернется на все оккупированные территории, и тогда украинцев будет объединять только праздничный стол.

Я знаю, за этим столом будут все наши люди. Те, кто сейчас за границей, но сохранили Украину в себе,

– заверил он.

Мир поддерживает Украину

Президент упомянул важность международной поддержки, особенно со стороны США. Он поблагодарил американский народ, политикам и президентам за помощь от первых минут войны.

С первых минут этой войны Америка была с Украиной. И я верю, что Америка будет с Украиной в первые минуты мира,

– подчеркнул он.

Зеленский отметил, что разговоры с президентом Джо Байденом, другими лидерами, конгрессменами, сенаторами и простыми гражданами США всегда объединяли в одном:

"Путин не должен выиграть. Украина победит."

Справедливый мир – это не "чистый лист"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что справедливый мир возможен только через осознание преступлений России против Украины и надлежащее поминовение тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Зеленский подчеркнул, что мир в Украине невозможен без прекращения агрессии Путина.

Это не уличные разборки, где нужно усмирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. Вместе с Соединенными Штатами мы в состоянии принудить Россию к справедливому миру,

- подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил американский народ за поддержку Украины конкретными действиями и выразил надежду, что новый президент США продолжит эту работу.

Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец агрессии Путина,

- заявил он.

Президент заявил, что Украина не может согласиться на мир по принципу "начать с чистого листа".

Счет не ноль-ноль. На счету тысячи. Тысячи украинцев, чьи жизни украла Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши разрушенные города и села – это шрам на сердце Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил боль утраты, когда вручает награды посмертно, и призвал сохранить память о павших героях.

Сила Украины – ключ к уважению на переговорах

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть сильной как на поле боя, так и за столом переговоров.

Президент поблагодарил партнеров и союзников за год тесного сотрудничества, которое принесло конкретные результаты.

Среди них:

Поставки оружия: Patriot, Iris-T, NASAMS, F-16, Storm Shadow и другие.

Patriot, Iris-T, NASAMS, F-16, Storm Shadow и другие. Экономическая помощь: 50 млрд от ЕС для экономики и решение «Большой семерки» о переводе 50 млрд из замороженных российских активов.

50 млрд от ЕС для экономики и решение «Большой семерки» о переводе 50 млрд из замороженных российских активов. Соглашения о безопасности: 27 соглашений и миллион снарядов для украинской армии.

Это наша большая международная работа. Это наша большая международная победа. Благодарю партнеров, союзников, друзей, руководителей, которые делом доказывают свое лидерство,

– сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто работал над укреплением Украины в этом году: военным, правительству, парламенту, общинам, волонтерам.

Украина будет в Евросоюзе и НАТО

В своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский призвал к единству, подчеркнул необратимость пути Украины в Европейский Союз и НАТО, а также выразил надежду, что 2025 год станет для Украины годом победы и мира.

Историческим шагом Зеленский назвал начало переговоров о вступлении в ЕС в июне 2024 года.

Этот путь уже необратим. А Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО. И это укрепит Альянс. Укрепление устойчивости мира,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что единство Европы является определяющим фактором для каждого народа на континенте, и Украина уже является его неотъемлемой частью.

Президент обратился к властям стран, которые не решаются поддержать Украину, в частности Венгрии и Словакии.

Не нужно бояться, что Украина окажется в Европе. Мы должны сделать все, чтобы в Европе не было России, ее танков, ее ракет, ее зла,

– сказал Зеленский.

Он также в очередной раз предупредил об опасности сотрудничества с Россией.

Если Россия сегодня пожмет вам руку, это не значит, что завтра она не начнет убивать вас той же рукой. Потому что россияне боятся свободного. Бояться свободы,

– подчеркнул он.

Поддержка народов, борющихся за свободу

Зеленский подчеркнул важность поддержки других народов, стремящихся к свободе, в том числе в Молдове, Грузии и Беларуси.

Кто не откажется от свободы в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, что придет день, мы все скажем - Беларусь живет,

– заявил он.

"Мира нам не дадут, но мы его получим"

Президент подчеркнул, что Украина готова сделать все, чтобы остановить Россию и закончить войну.

Украина – это мама. И она заслуживала жизни. С миром. Я желаю этого всем нам. И как президент Украины, и как гражданин. Я сделаю все для этого в следующем году. Зная, что я не буду одна,

– заключил президент.

В завершение Владимир Зеленский пожелал всем мира и единства, выразив веру, что 2025 год станет годом победы и восстановления Украины.