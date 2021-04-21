В Борзнянском районе на Черниговщине в страшном пожаре пострадали Близнецы. Дети, вероятно, играли со спичками, пока никого из взрослых дома не было.

Спасти трехлетнего мальчика не удалось. Его сестренка в тяжелом состоянии в реанимации.

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Пожар, в котором погиб ребенок

Возгорание произошло днем 20 апреля в доме в селе Высоком.

На время прибытия спасателей в доме было плотное задымление.

Еще до прибытия пожарных из задымленного дома соседи вынесли 3-летнего мальчика и его сестренку-близняшку.

Мальчика спасти не удалось. Медики констатировали смерть ребенка.

Спасатели в 16:35 пожар локализовали и в 17:02 окончательно ликвидировали. Огнем повреждены диван и домашние вещи.

В каком состоянии 3-летняя девочка

Девочку в крайне тяжелом состоянии отвезли в реанимацию.

Она отравилась угарным газом и получила ожоги тела II – III степеней.

У девочки обгорели 30% тела, она получила ожоговый шок.

Как выяснилось, в тот день мать пошла в садик за старшим ребенком. Двое близнецов остались дома наедине. Вероятнее всего, предполагают спасатели, дети придумали опасные игры со спичками. Из-за этого и возник пожар.