Проблемам экологии промышленных предприятий и бизнеса уделяется основное внимание руководства страны и общественности. Более масштабные вопросы уходят на второй план, а это наносит окружающей среде колоссальный вред.

Источник: УНИАН

Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения имеет шанс повториться из-за отсутствия должного финансирования и внимания со стороны руководства страны, в то время, когда экологические вопросы промышленности и бизнеса всегда находятся в фокусе внимания правительства и президента.

Даже если у государственных органов есть инициативы, как предотвратить повторение масштабного пожара в Чернобыльской зоне, достаточного внимания нет именно у руководства государства, в Офисе президента, правительстве,

– сказал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Он отмечает, что меры по предотвращению пожаров в Чернобыльской зоне остаются недофинансированными.

Емельяненко отметил, что пожары в Чернобыльской зоне наносят большой вред не только окружающей среде, но и нашему культурному и историческому наследию, которое расположено на этой территории. Только в прошлом году из-за пожаров было уничтожено около 40% туристического потенциала зоны отчуждения.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок сообщала, что из-за недостаточного внимания со стороны общественности и властей Украины к важным экологическим проблемам, например, угрозе пожаров в Чернобыльской зоне, которая тонет в потоке других манипулятивных тем, окружающей среде и населению наносится колоссальный вред.

К сожалению, тема экологической безопасности очень манипулятивная в Украине. Поэтому, конечно те темы, которые позволяют общественным активистам, власти, некоторым представителям государственных органов набрать определенное количество баллов: экономических, политических, имиджевых – эти темы традиционно вызывают больше внимания со стороны общественности, со стороны СМИ. Потому они стоят на повестке дня,

– сказала Цыганок.

Как сообщалось, в течение апреля 2020 года наибольшие лесные пожары произошли именно в Чернобыльской зоне отчуждения, в Житомирской и Киевской областях. В частности, в Чернобыльской зоне отчуждения огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.