По информации следствия, дом незаконно использовали для размещения пожилых людей, как пансионат.
Ранее В Харькове выделили деньги пострадавшим при пожаре в доме престарелых
В доме вспыхнул пожар. Причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. Следствие выяснило, что это происходило как при строительстве, так и при эксплуатации здания.
Кого будут судить
Среди обвиняемых есть владелец домовладения, арендатор дома и его жена – директор заведения и администратор, который координировал работу пансионата. Последний не был официально трудоустроен.
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- Трагедия произошла вечером 21 января на втором этаже незарегистрированного доме престарелых "Золотое время".
- В результате трагедии погибли 16 человек, а еще 11 – пострадали.
- Подозреваемых, кстати, сразу взяли под стражу.
- Из-за трагедии в Харькове во всех домах престарелых Украины проводили проверки на соблюдение правил пожарной безопасности.
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