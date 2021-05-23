По словам начальника пожарной охраны Стефаноса Колокуриса, на данный момент главный очаг огня удалось взять под контроль.

Важно Все в черном дыму: в Киеве вспыхнул пожар на Жилянской – видео

Пожар в Греции: какая сейчас ситуация

Колокурис объяснил, что именно улучшение погоды позволило пожарным взять под контроль главный очаг огня. В то же время "несколько активных и рассеянных" пожаров еще нужно обуздать.

Он заявил, что уже в скором времени "ситуация будет полностью под контролем".

Какой беды наделал пожар

К счастью, сообщений о раненых не поступало. Однако несколько домов таки были повреждены или разрушены огнем. Кроме того, спасатели эвакуировали десятки сел. В воскресенье министры правительства должны посетить район Коринфского залива, чтобы оценить масштаб ущерба.

Однако больше всего пострадала природа – примерно 54% ​​густых ранее охраняемых сосновых лесов были сожжены.

Обратите внимание! Пожар в Греции возник еще вечером 19 мая на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес.

Сокрушительный пожар в Греции / Фото Getty Images