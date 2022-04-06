Спасателям уже удалось потушить пожары в Новомосковском и Синельниковском районе. Об этом заявила на брифинге Евгения Дудка.

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Пожар тушили более 8 часов

Пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области отметила, что общее площадь пожара составляло 500 квадратных метров. По ее словам, на заводе в Новомосковском районе разрушены шесть резервуаров с мазутом. Эксплуатировать их в дальнейшем невозможно.

Спасатели тушили пожар на Днепропетровщине более 8 часов / Фото ГСЧС

Также она подчеркнула, что на месте пожара работало 46 спасателей, а также 11 пожарных машин.

Кратко о ситуации на Днепропетровщине

Вечером 5 апреля практически по всей территории Украины раздалась воздушная тревога.

Позже очевидцы рассказали, что слышали взрывы в Днепропетровской области.

Утром 6 апреля глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ракетном обстреле области. Он отметил, что в результате ударов разрушена нефтебаза.

Позже он добавил, что пожар, возникший из-за вражеского удара, удалось погасить.

Достойно внимания – Львовщину обстреливают каждые 2 – 3 дня, – глава ОВА – смотрите видео: