На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. Об этом сообщила представитель Нацполиции области Ольга Бузулук.

Обратите внимание В Киеве на Троещине был масштабный пожар

Что известно о пожаре в Луцке

Пожар произошел ночью 15 декабря в торговом павильоне Центрального рынка.

По предварительным данным, в результате пожара в павильоне было повреждено ориентировочно 400 квадратных метров площади.

На месте работают две следственно-оперативные группы и опытно-испытательная лаборатория ГСЧС,

– отметила Бузулук.

В Луцке произошел пожар / фото "Суспільне"

В Киеве возле метро "Левобережная" горел рынок

В Киеве 8 ноября возник пожар на рынке возле метро "Левобережная". Впрочем, спасатели быстро справились с ним.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Была угроза распространения огня на другие торговые павильоны, но спасатели смогли остановить его. Уже в 19:26 возгорание было ликвидировано. К счастью, пострадавших нет.