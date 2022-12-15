На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. Об этом сообщила представитель Нацполиции области Ольга Бузулук.
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Что известно о пожаре в Луцке
Пожар произошел ночью 15 декабря в торговом павильоне Центрального рынка.
По предварительным данным, в результате пожара в павильоне было повреждено ориентировочно 400 квадратных метров площади.
На месте работают две следственно-оперативные группы и опытно-испытательная лаборатория ГСЧС,
– отметила Бузулук.
В Луцке произошел пожар / фото "Суспільне"
В Киеве возле метро "Левобережная" горел рынок
В Киеве 8 ноября возник пожар на рынке возле метро "Левобережная". Впрочем, спасатели быстро справились с ним.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Была угроза распространения огня на другие торговые павильоны, но спасатели смогли остановить его. Уже в 19:26 возгорание было ликвидировано. К счастью, пострадавших нет.