Судно загорелось недалеко от Долджо-Пойнт возле популярного туристического направления острова Панглао. Об этом сообщил руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Бохола Энтони Дамалерио.

Смотрите также В Швейцарии загорелся воздушный шар: семь человек пострадали

Подробности пожара

Некоторые пассажиры быстро заметили возгорание и сразу перебрались на спасательные катера. Всего с судна были эвакуированы 127 человек: 65 пассажиров и 62 члена экипажа.

Пожар на пароме возле Филиппин: смотрите видео

Спасенных людей доставили в Тагбиларан для прохождения медицинского осмотра. Их также снабдили пищей и водой. Некоторые из них опасаются, что на судне остались важные документы.

Береговая охрана Филиппин, Бюро пожарной защиты и Управление морской промышленности намерены начать официальное расследование пожара. Хотя причины возгорания еще предстоит установить, есть подозрения, Дамалерио считает, что она могла начаться в машинном отделе, поскольку огонь охватил не все судно, а его корма.

Днем раньше пожара пострадали отдыхающие в Швейцарии

17 июня в Швейцарской коммуне Хюненберг вспыхнул воздушный шар, когда поднимался в воздух. В результате инцидента получили ранения 7 человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако причина возгорания пока неизвестна.