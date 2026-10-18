Как сообщает телеканал CNN, сигнал о помощи поступил в королевскую конную полицию около 16:00 по местному времени после того, как на военном объекте произошло чрезвычайное происшествие неопределенного характера.

Что известно о пожаре на военном объекте?

Министр обороны Дэвид Макгинти в специальном видеообращении подтвердил факт гибели и травмирования людей, отметив, что ситуация на территории остается сложной.

"Я не могу вспомнить такого инцидента за то короткое время, что я занимаю пост министра... Я не помню подобного инцидента вообще за последнее время", – заявил Дэвид Макгинти в ответ на вопросы журналистов, а также объявил о начале официального расследования.

Больницы Эдмонтона объявили чрезвычайное положение

По данным издания CBC, в больницах города Эдмонтона, расположенного в 210 километрах от эпицентра событий, ввели протокол "оранжевого кода", который применяется в случае массового наплыва пациентов.

Врач отделения неотложной помощи Королевской больницы Александры доктор Уоррен Тьорск назвал то, что произошло, масштабной катастрофой, которая происходит раз в 15–25 лет.



В результате пожара на военной базе есть пострадавшие / John Ulan/The Canadian Press

Он отметил, что медицинские учреждения в Вейнрайте полностью перегружены, поэтому пострадавших начали экстренно транспортировать в региональный центр.

Премьер-министр Марк Карни подтвердил связь между масштабным возгоранием и серьезным инцидентом на территории базы, однако воздержался от подробного объяснения причин аварии.

На полигоне проходят учения армейские подразделения дивизии

Военная база CFB Wainwright считается одним из самых активных объектов Сухопутных войск Канады. На ее территории действуют Канадский центр подготовки маневров и Учебный центр 3-й канадской дивизии, которые используют его в качестве главного полигона для полевых подразделений.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит назвала катастрофу значительной и трагической, подчеркнув, что бедствие затронуло многих канадских военнослужащих. В то же время местные власти не объявляли об эвакуации гражданского населения, но призвали избегать района базы и освободить автодороги для проезда спасательных служб.

Лидер оппозиции Пьер Пуальевр сообщил, что уже обсудил происшествие с представителями правительства, выразил благодарность пожарным расчетам и призвал поддержать пострадавших.

Поздно вечером муниципальный округ сообщил, что распространение пламени удалось локализовать, однако оперативные бригады продолжают контролировать зону возгорания.