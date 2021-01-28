На Пермском пороховом заводе утром 28 января произошел мощный взрыв, который привел к масштабному пожару. В результате пострадали 3 человека.

Источник: МЧС России

Из обнародованных в сети видео заметно, что после взрыва над заводом поднялась огромная огненная туча, которая была видна на расстоянии нескольких километров.

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Что известно о взрыве на заводе в Перми

Спасатели получили сообщение о пожаре на улице Гальперина в Перми 28 января, в 08:30.

Удалось выяснить, что ее спровоцировал взрыв на пороховом заводе.

В 09:13 возгорание локализовали, а в 09:22 – ликвидировали.

В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники.

В результате взрыва пострадали люди

По официальной информации, в результате инцидента пострадали 3 человека. В телеграм-каналах пишут, что один из них в тяжелом состоянии, двое других получили травмы средней тяжести.

Причина инцидента

По предварительной информации, пожар на заводе произошел при погрузке производственных отходов со склада в машину, из-за чего загорелась спецпродукция на складе.

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Что известно о Пермском пороховом заводе?

На нем производят запалы к реактивным двигателям для систем залпового огня "Град", "Смерч" и комплексов ПВО, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, заряды для танков и прочие типы боеприпасов.

Взрыв и пожар на заводе в Перми: смотрите видео (содержит нецензурную лексику!)