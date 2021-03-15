На Ровненщине 15 марта около полуночи произошел пожар в городе Сарны. Загорелась квартира в многоэтажке по улице Грушевского. Пожарные спасли 16 человек.

В городе Сарны Ровненской области загорелся огонь в одной из квартир жилого дома. К тушению привлекли 11 пожарных и 3 единицы техники.

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Что известно о пожаре

Спасатели ГСЧС сообщили, что очаг возгорания располагался на 3 из 5 этажей многоквартирного дома.



Дом, где произошел пожар / фото ГСЧС

Объект одновременно тушили и занимались эвакуацией два отделения пожарных.

Пожар вызвал сильное задымление. С помощью спасательных капюшонов эвакуировали 4 человек из квартиры, где произошло возгорание.

Еще 12 человек вывели на свежий воздух, чтобы ни один из жителей не подвергся отравлению угарным газом.

Пожар ликвидировали быстро, горели домашние вещи. Никто во время пожара не пострадал. Помещение тоже успели потушить.



Горели вещи домашнего обихода / фото ГСЧС

Ущерб от возгорания и причину возникновения пожара сейчас устанавливают.

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