Украина будет прилагать максимум усилий и средств для деоккупации всех временно оккупированных территорий, в том числе Крымского полуострова. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
К теме В Севастополе масштабный пожар после "хлопка": все, что известно об инциденте в Казачьей бухте
Законная цель Вооруженных Сил
Резервуары с топливом, которые загорелись в Крыму 29 апреля, – это лишь один из многих случаев "хлопка" на временно оккупированных территориях Украины и России в последнее время. Подобных неприятных инцидентов для россиян подготовлено еще много.
Сгорели 10 резервуаров и 40 тысяч тонн горючего, предназначенных для вражеского Черноморского флота, которые прикрывали морпехи и силы ПВО. Однако мы видим, что прикрывали не слишком тщательно. Эти цели уничтожены, а Украина и дальше будет продолжать демилитаризацию Крыма от захватчиков,
– подчеркнул Андрей Юсов.
Вооруженные Силы вернут Крым в состав нашей страны, согласно международному праву и уставу ООН.
Представитель ГУР МОУ подчеркнул, что для Украины – это законные цели и, соответственно, законные действия украинских сил безопасности и обороны. Это касается как Крыма, так и других временно оккупированных территорий. Вооруженные Силы будут прилагать все возможные усилия для деоккупации этих земель.
Андрей Юсов о деоккупации украинских территорий: смотрите видео
Подробнее о симферопольском "хлопке"
- Во временно оккупированном Севастополе 29 апреля жители всех районов услышали мощный взрыв. На нефтебазе в Казачьей Бухте вспыхнул масштабный пожар, уничтоживший более 10 резервуаров с нефтепродуктами, предназначенными для нужд Черноморского флота.
- Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров сообщил, что такой ущерб Россия вряд ли может быстро восполнить и восстановить свои запасы. Неспособность русского ПВО защитить принципиальные объекты посеяли незаурядные панические настроения среди местного населения.
- Вдобавок, россияне начали массово бежать с полуострова в Россию, создавая огромные пробки в направлении Крымского моста.