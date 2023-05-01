Украина будет прилагать максимум усилий и средств для деоккупации всех временно оккупированных территорий, в том числе Крымского полуострова. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Законная цель Вооруженных Сил

Резервуары с топливом, которые загорелись в Крыму 29 апреля, – это лишь один из многих случаев "хлопка" на временно оккупированных территориях Украины и России в последнее время. Подобных неприятных инцидентов для россиян подготовлено еще много.

Сгорели 10 резервуаров и 40 тысяч тонн горючего, предназначенных для вражеского Черноморского флота, которые прикрывали морпехи и силы ПВО. Однако мы видим, что прикрывали не слишком тщательно. Эти цели уничтожены, а Украина и дальше будет продолжать демилитаризацию Крыма от захватчиков,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Вооруженные Силы вернут Крым в состав нашей страны, согласно международному праву и уставу ООН.

Представитель ГУР МОУ подчеркнул, что для Украины – это законные цели и, соответственно, законные действия украинских сил безопасности и обороны. Это касается как Крыма, так и других временно оккупированных территорий. Вооруженные Силы будут прилагать все возможные усилия для деоккупации этих земель.

Андрей Юсов о деоккупации украинских территорий: смотрите видео

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