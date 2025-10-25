В центре Львова якобы произошел пожар в театре Заньковецкой: что говорят в ГСЧС

В субботу, 25 октября, во Львове местные заметили дым, который поднимался над крышей Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой. На место происшествия прибыли пожарные.

Спасатели сейчас проводят разведку на чердаке здания. Об этом ГСЧС Львовщины сообщила в комментарии 24 Каналу.

Что произошло возле театра во Львове?

Днем 25 октября местные жители Львова сообщили, что якобы возле театра имени Марии Заньковецкой произошло возгорание. Очевидцы сообщили об этом спасателям, которые оперативно прибыли на место.

Обнаружен дым из дымохода, спасатели проводят разведку на чердаке дома,

– сообщили в ГСЧС.

По словам одного из спасателей в комментарии для ZAXID.NET, дым выходил из трубы жилых квартир в здании самого театра. Он отметил, что, вероятно, кто-то поджег, но когда ГСЧС прибыли, дыма уже не было.

Дым вблизи театра Заньковецкой во Львове: смотрите видео

