У центрі Львова начебто сталася пожежа у театрі Заньковецької: що кажуть у ДСНС
- Місцеві помітили дим над дахом театру Заньковецької у Львові, рятувальників перевіряють горище.
- Дим виходив із комина житлових квартир.
У суботу, 25 жовтня, у Львові місцеві помітили дим, що здіймався над дахом Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. На місце події прибули пожежники.
Рятувальники наразі проводять розвідку на горищі будівлі. Про це ДСНС Львівщини повідомила у коментарі 24 Каналу.
Що сталось біля театру у Львові?
Удень 25 жовтня місцеві мешканці Львова повідомили, що нібито біля театру імені Марії Заньковецької сталось займання. Очевидці повідомили про це рятувальників, які оперативно прибули на місце.
Виявлено дим з комина, рятувальники проводять розвідку на горищі будинку,
– повідомили в ДСНС.
За словами одного з рятувальників у коментарі для ZAXID.NET, дим виходив із комина житлових квартир у будівлі самого театру. Він зазначив, що, ймовірно, хтось щось підпалив, але коли ДСНС прибули, диму вже не було.
Дим поблизу театру Заньковецької у Львові: дивіться відео
Останні схожі події Львова та області
У селі Зимна Вода Львівського району пролунав вибух гранати. Унаслідок інциденту вибито шибки, пошкоджено авто та паркани. Поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який кинув вибухівку.
У Львові на вулиці Кокорудзи стався вибух газу у квартирі. Постраждала жінка, одна квартира повністю зруйнована, також пошкоджені сусідні помешкання.
У серпні у львівському готелі "Власта" сталася масштабна пожежа, що охопила 8-й і 9-й поверхи будівлі. Причиною став вибух акумулятора електроскутера.