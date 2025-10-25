У центрі Львова начебто сталася пожежа у театрі Заньковецької: що кажуть у ДСНС

У суботу, 25 жовтня, у Львові місцеві помітили дим, що здіймався над дахом Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. На місце події прибули пожежники.

Рятувальники наразі проводять розвідку на горищі будівлі. Про це ДСНС Львівщини повідомила у коментарі 24 Каналу.

Що сталось біля театру у Львові?

Удень 25 жовтня місцеві мешканці Львова повідомили, що нібито біля театру імені Марії Заньковецької сталось займання. Очевидці повідомили про це рятувальників, які оперативно прибули на місце.

Виявлено дим з комина, рятувальники проводять розвідку на горищі будинку,

– повідомили в ДСНС.

За словами одного з рятувальників у коментарі для ZAXID.NET, дим виходив із комина житлових квартир у будівлі самого театру. Він зазначив, що, ймовірно, хтось щось підпалив, але коли ДСНС прибули, диму вже не було.

Дим поблизу театру Заньковецької у Львові: дивіться відео

