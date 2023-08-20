Огонь охватил более 5 тысяч гектаров и почти вплотную подошел к столице Канарских островов – городу Санта-Крус. Тысячи людей были эвакуированы из их домов в субботу, 19 августа.

К теме На испанском Тенерифе вспыхнул масштабный лесной пожар: эвакуировано несколько сел

Пожар уже охватил более 5000 гектаров

Лесной пожар, бурливший на севере острова, вышел из-под контроля, но пламя пока спало.

Служба экстренной помощи Канарских островов сообщила, что, по предварительным оценкам, эвакуировали более 26 000 человек. От пожара уже пострадали 11 городов.

Густой дым мешает тушению огня из воздуха. В общей сложности пожар охватил более 5000 гектаров с периметром 50 километров.

Пожар на Тенерифе / Фото Anadolu, East News

Пожар такого масштаба, какого раньше не было на Канарских островах, заявила журналистам президент совета Тенерифе Роза Давила. Она подчеркнула, что приоритетом является защита жизни людей. Ссылаясь на пожарную команду, добавила, что огонь не уничтожил ни одного дома.

В Ла-Виктории, на северо-западе острова, некоторые эвакуированные получали медицинскую помощь.

В ночь перед тем, как мы приехали, мы очень плохо провели время. Все горело, крыши были полны (пепла),

– рассказала 58-летняя Паулина Фернандес.

Основной проблемой многих эвакуированных были животные. Некоторым пришлось оставить их дома.

Популярные туристические районы острова пока не пострадали, а два аэропорта работают в штатном режиме.

Заметим, что пожар вспыхнул вечером вторника в густом лесном регионе крутых ущелий в северо-восточной части Тенерифе.

Разрушительный огонь: где в Европе бушуют лесные пожары и что нужно знать туристам