Дым видели почти во всех частях города. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые пытаются укротить огонь.

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Что рассказали в ГСЧС о пожаре в Ужгороде

В ГСЧС отметили, что 11 августа в 19:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Корытнянской, что в Ужгороде.

В Ужгороде произошел пожар на складах / Фото ГСЧС

По состоянию на 20:30 к тушению привлечено 12 единиц техники и 41 человек: подразделения ГСЧС, полиция, газовая служба, экстренная медицинская помощь, также для подвоза воды привлечена автоцистерна водоканала.

От ГСЧС работает 9 единиц техники и 30 спасателей от пожарно-спасательных подразделений Ужгорода, Среднего и Чопа,

– написали спасатели.

Пожарные работают на месте возгорании в Ужгороде / Фото ГСЧС

Представители ГСЧС также подчеркнули, что мобильная оперативная группа главного управления служба координирует действия привлеченных сил. По состоянию на 21:22 пожар локализован, продолжается ликвидация огня.

Журналист Виталий Глагола также сообщил, что в городе, скорее всего, горят склады с секонд-хендом. По словам медийщика, предварительно, горит здание на предприятии "Ужгородский Турбогаз".

Пожар мог произойти на складах с секонд-хендом: смотрите видео

До этого о сильном возгорании сообщали жители Ужгорода в соцсети. Очевидцы писали, что в небо поднялся огромный столб черного дыма, который видели со всех частей города.